Business news: Camerun, Afdb stanzia prestito di 73,4 milioni di euro per costruzione ponte con la Guinea Equatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha concesso un prestito di 73,4 milioni di euro al Camerun per la costruzione di un ponte sul fiume Ntem, confine naturale con la Guinea Equatoriale. È quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ecofin", secondo cui il sostegno finanziario è destinato all’attuazione del progetto regionale di agevolazione dei trasporti e degli scambi commerciali sul corridoio economico Camerun-Guinea Equatoriale-Gabon. L'infrastruttura ha l'obiettivo di migliorare, da un lato, il livello di servizio della catena logistica dei trasporti sul corridoio Yaoundé-Bata-Libreville e, dall'altro, dall'altro, contribuire alla nascita di un hub industriale-portuale nell'area compresa tra il porto in acque profonde di Kribi (Camerun) e quello di Bata (Guinea Equatoriale). Il progetto contribuirà inoltre ad aumentare il volume degli scambi tra i due Paesi, riducendo i tempi di viaggio, i costi di transito e di trasporto lungo il corridoio multinazionale Yaoundé-Bata-Libreville, oltre a creare le condizioni favorevoli alla promozione di un polo industriale-portuale e a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, in particolare delle donne, dei giovani e dei gruppi vulnerabili della zona di influenza. (Res)