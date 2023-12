Business news: India-Kenya, firmati cinque accordi di cooperazione per rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di India e Kenya hanno firmato cinque memorandum d'intesa per rafforzare le relazioni bilaterali, in occasione della visita di Stato del presidente keniota William Ruto a Nuova Delhi. Secondo quanto riferisce la presidenza keniota in un comunicato, Ruto ha affermato che la creazione di legami più forti con l'India sarà determinante per far avanzare l'Agenda di trasformazione dell'empowerment dal basso verso l'alto (Beta), lanciata dal governo keniota, e ha aggiunto che il Kenya trarrà notevoli vantaggi dai progressi dell’India nella tecnologia, nella trasformazione agroindustriale, nella fornitura di assistenza sanitaria universale, nel miglioramento delle baraccopoli, nei programmi di alloggi a prezzi accessibili e nell’economia digitale. Parlando alla stampa al termine dei colloqui bilaterali con la presidente indiana Droupadi Murmu e il primo ministro Narendra Modi, Ruto ha affermato che l'India ha accettato di facilitare il trasferimento di competenze e tecnologia, in linea con le esigenze specifiche del Kenya. "L'obiettivo degli affari trattati durante i nostri incontri bilaterali ufficiali con il governo indiano, così come gli impegni con i rappresentanti del settore privato indiano, consistevano in incontri allineati al Beta", ha affermato Ruto, aggiungendo che per accelerare la realizzazione dell’assistenza sanitaria universale il Kenya lavorerà con l’India per far avanzare le capacità di produzione di prodotti farmaceutici e medici del Paese, nonché le tecnologie mediche, tra cui la salute digitale e la telemedicina. “Ciò approfondirebbe e amplierebbe notevolmente l’accesso all’assistenza sanitaria a prezzi accessibili per i keniani di ogni estrazione sociale, e in particolare per quelli nella fascia più bassa della struttura socioeconomica”, ha affermato. (Res)