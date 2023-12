Business News: Egyptian Electricity e Siemens firmano accordo per progetto verde a Burullus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Egitto ha autorizzato la Egyptian Electricity Holding Company a firmare un memorandum d'intesa con la tedesca Siemens Energy per un progetto verde nella centrale elettrica di Burullus, nel nord-est del Paese. Lo ha riferito il ministero dell’Elettricità e delle Energie rinnovabili egiziano in un comunicato, secondo cui quest'approvazione rientra nel quadro delle misure adottate dal ministero per "tenere il passo con lo sviluppo scientifico nel campo dell'idrogeno e del suo utilizzo nelle centrali termoelettriche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili". Le due società valuteranno quindi la possibilità di utilizzare una miscela di gas naturale e idrogeno per il funzionamento delle unità a gas (otto unità con una capacità di 400 megawatt) della centrale di Burullus. (Cae)