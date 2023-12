Business News: Italia secondo Paese importatore di datteri tunisini nel 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il secondo maggiore importatore di datteri dalla Tunisia con un tasso del 7,8 per cento pari a circa 9 mila tonnellate, preceduta solamente dal Marocco con un tasso del 17,7 per cento (22,9 mila tonnellate), secondo i dati pubblicati oggi dall'Osservatorio nazionale dell'agricoltura di Tunisi relativi al periodo 2022-2023. Al terzo posto figura la Francia, con il 7,6 per cento. Secondo la distribuzione continentale delle esportazioni di datteri tunisini, l'Europa ha attirato la quota maggiore con il 48,7 per cento, seguita dall'Africa con il 25,2 percento, quindi dall'Asia con il 14,9 per cento delle esportazioni di datteri. La Tunisia esporta solo il 5,3 per cento della produzione di datteri destinata all'estero verso il continente americano. Con l'inizio della nuova stagione del raccolto 2023-2024, il valore delle esportazioni tunisine di datteri è aumentato del 6,7 per cento nel mese di ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, per un valore di oltre 20 milioni di euro. Il dattero denominato "Deglet el Nour" rappresenta l'80,1 per cento delle quantità totali esportate nell'ottobre 2023, ovvero circa 5,8 mila tonnellate, per un valore di 41,2 milioni di dinari. Il prezzo medio di questa varietà è aumentato del 12,7 percento, da circa due euro al chilogrammo nell'ottobre 2022 ad oltre due euro e venti nel 2023. I datteri hanno contribuito per il 12,6 per cento al valore delle esportazioni alimentari nel 2022, acquisendo il 10,7 per cento del valore totale delle esportazioni globali, classificandosi al quinto posto nella classifica globale dei Paesi esportatori. (Tut)