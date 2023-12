Business news: Africa, Ifad lancia meccanismo per aiutare piccoli produttori ad adattarsi ai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite (Ifad) e i suoi partner hanno presentato un nuovo meccanismo di finanziamento per aumentare il sostegno ai piccoli produttori alimentari nelle comunità rurali in Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda per adattarsi a un clima che cambia. Il meccanismo finanziario per l’adattamento al clima rurale dell’Africa (Arcafim), si legge in un comunicato, è un modello su larga scala di finanziamenti su misura per i produttori alimentari poveri su piccola scala e le microimprese rurali. Anche le piccole e medie imprese agricole rurali avranno accesso a prestiti agevolati attraverso questo nuovo schema. Il meccanismo è scalabile e può essere replicato in altri Paesi e regioni. "Dobbiamo investire rapidamente e su larga scala per garantire che le popolazioni rurali, compresi i piccoli produttori alimentari rurali, siano in grado di adattarsi ora agli impatti climatici", ha affermato Alvaro Lario, presidente dell'Ifad, all'evento di lancio di Arcafim alla conferenza sui cambiamenti climatici (Cop28). Lario ha sottolineato l'impegno dell'Ifad nell'avere un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso soluzioni finanziarie innovative come Arcafim, riunendo finanziamenti da partner che la pensano allo stesso modo e sfruttando la collaborazione con il settore privato. (Com)