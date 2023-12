Business news: ministro degli Esteri nigeriano, puntiamo ad avere la più grande flotta di autobus elettrici in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria mira ad avere la più grande flotta di autobus elettrici per il trasporto pubblico in Africa. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Yusuf Tuggar. "La Nigeria è sulla buona strada per implementare 100 autobus elettrici il prossimo anno con l'intenzione di arrivare a quota mille autobus elettrici, con l'obiettivo di diventare il Paese con la più grande flotta di trasporto di massa elettrico in Africa", ha detto il ministro, citato dai media locali, aggiungendo che il progetto mira a ridurre le emissioni, sostenere progetti ecologici e creare posti di lavoro nelle principali industrie. I gruppi ambientalisti hanno individuato la Nigeria come uno dei maggiori emettitori di gas serra in Africa. (Res)