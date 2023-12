Incendio ospedale Tivoli: trasferiti 163 pazienti e dimessi 17, il piano della Regione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano regionale prevede che la chiusura del punto nascita di Tivoli determina l’attivazione della rete perinatale, per cui le gravidanze a rischio saranno centralizzate verso i punti nascita di secondo livello di riferimento policlinico Umberto I e ospedale Gemelli-Isola Tiberina con l’ospedale San Giovanni Addolorata, che in caso di situazioni di sovraffollamento svolgerà il ruolo di Centro di supporto. L’attività del punto nascita per le gravidanze non a rischio sarà distribuita presso i punti nascita degli ospedali dei Castelli, Pertini, Vannini e S. Spirito. Il coordinamento di Rete di patologia predisporrà un protocollo condiviso tra le strutture coinvolte al fine di garantire la continuità assistenziale, la prossimità e la scelta della donna. La chiusura del Centro di Cardiologia-Emodinamica-Utic dell’ospedale di Tivoli determina la centralizzazione verso il policlinico Umberto I dell’intera area, comprendente anche gli ospedali Coniugi Bernardini di Palestrina e Angelucci di Subiaco. In caso di situazioni di sovraffollamento presso il policlinico Umberto I gli ospedali San Giovanni Addolorata, Vannini e Pertini assumeranno il ruolo Centro di supporto. (segue) (Rer)