Business news: Giappone, “cambiamento” scelto dalle aziende come ideogramma del 2023

- L’ideogramma (kanji) che esprime il concetto di "cambiamento" è stato scelto dalle aziende giapponesi per riassumere l’anno 2023, segnato da turbolenze sul piano economico e geopolitico. Il carattere, scelto da quasi 60 aziende, è stato seguito da quelli per "pazienza" e "resistenza", secondo Teikoku Databank, che ha condotto un sondaggio online cui hanno preso parte quasi mille aziende giapponesi. "Ci sono state troppe anomalie quest'anno, dalle condizioni meteorologiche estreme all'aumento dei prezzi fino alla guerra tra Russia e Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. Abbiamo dovuto cambiare per farvi fronte", ha dichiarato un grossista citato dalla società di ricerca. Sebbene l'inflazione in Giappone sia aumentata a un ritmo molto più lento rispetto agli Stati Uniti e all'Europa, il suo picco del 4,2 percento è stato il più alto degli ultimi quarant'anni, causato dall'impennata dei costi del carburante e delle materie prime a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina. Preoccupa anche la guerra tra Israele e Hamas che potrebbe allargarsi in Medio Oriente, con gravi ricadute sul mercato petrolifero globale. L'economia del Giappone è rimasta resiliente per la maggior parte dell'anno, sostenuta dalla domanda accumulata con la rimozione delle restrizioni anti-coronavirus, anche se ha registrato la prima contrazione in tre trimestri nel periodo luglio-settembre. (Git)