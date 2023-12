Business news: Taiwan, ministro Finanze si aspetta export superiore a 400 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan dovrebbero eccedere i 400 miliardi di dollari nel 2023, segnando un record nella storia dell’isola nonostante il rallentamento della domanda globale. Lo prevede il ministro delle Finanze, Chuang Tsui-yun. Nei primi dieci mesi dell’anno, le esportazioni di Taiwan sono diminuite del 12,9 per cento su anno, attestandosi a 355,09 miliardi di dollari. Nel solo mese di ottobre, le vendite all'estero sono scese del 4,5 per cento su base annua, invertendo la crescita del 3,4 per cento anno su anno registrata a settembre. Ciononostante, il calo di ottobre si è attenuato rispetto ai mesi precedenti: da novembre 2022 ad agosto 2023, le esportazioni di Taiwan sono diminuite a un ritmo compreso tra il 7,3 e il 23,4 per cento. Relativamente alla performance economica nel 2024, il ministro ha espresso “cauto ottimismo”, considerati l’aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche a livello globale, la pressione inflazionistica e le tensioni geopolitiche. (Res)