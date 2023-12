Business news: Cina-Russia, fatturato record di 218 miliardi di dollari da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato commerciale tra Cina e Russia è aumentato del 26,7 per cento su anno da gennaio a novembre, raggiungendo la cifra record di 218,17 miliardi di dollari, pertanto l'obiettivo fissato dai leader dei due Paesi - i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin - per il 2024 è già stato raggiunto. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Durante il periodo in esame, la Cina ha importato merci in Russia per un valore di 100,33 miliardi di dollari, con un aumento del 50,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; le forniture dalla Federazione Russa alla Cina, invece, sono aumentate dell’11,8 per cento, pari a 117,84 miliardi di dollari. Nel solo mese di novembre, il fatturato commerciale tra i due Paesi ha raggiunto quasi i 21,5 miliardi di dollari: la Russia ha importato beni per un valore di 11,2 miliardi di dollari in Cina e beni per un valore di 10,3 miliardi di dollari sono transitati dalla Cina alla Federazione Russa. Alla fine del 2022, il fatturato commerciale tra la Federazione Russa e la Cina è aumentato del 29,3 per cento e si è attestato alla cifra record di 190,271 miliardi di dollari. Xi e Putin, in precedenza, avevano fissato l’obiettivo di raddoppiare il fatturato commerciale, portandolo da 100 miliardi di dollari all’anno nel 2018 a 200 miliardi di dollari entro il 2024. (Cip)