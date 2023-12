Business news: Cina a Usa, esclusione componenti cinesi da sussidi batterie viola regole Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha affermato che i piani dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden tesi a limitare i contenuti cinesi nelle batterie idonee a beneficiare dei generosi crediti d'imposta per veicoli elettrici, che verranno concessi negli Stati Uniti a partire dal prossimo anno, violano le norme internazionali sul commercio, e causeranno danni alle catene di approvvigionamento globali. I piani approntati dalla Casa Bianca precluderanno i crediti d'imposta agli investitori nella catena di approvvigionamento statunitense dei veicoli elettrici che utilizzino materiali critici provenienti dalla Cina o da altri Paesi considerati "Entità estere di preoccupazione" (“Foreign entity of concern, Feoc”). “Prendere di mira le imprese cinesi escludendo i loro prodotti dall’ambito di applicazione di un sussidio è una tipica politica non orientata al mercato", ha dichiarato He Yadong, portavoce del ministero del Commercio cinese. "Molti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, tra cui la Cina, hanno espresso preoccupazione per la politica discriminatoria degli Stati Uniti, che viola i principi fondamentali dell'Omc", ha aggiunto il portavoce. (Cip)