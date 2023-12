Business News: Egitto, investimenti del settore privato nelle rinnovabili ammontano a 4,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero egiziano della Pianificazione ha stimato il volume degli investimenti del settore privato in progetti di energia rinnovabile in Egitto fino a 4,4 miliardi di dollari, secondo un comunicato stampa del ministero. Il ministro Hala Al Saeed ha spiegato che i progetti includono energia solare, eolica e idroelettrica. Al-Saeed prevede che i progetti eolici offshore guideranno gli investimenti nelle rinnovabili nei prossimi anni. L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che la capacità di energia rinnovabile dell'Egitto aumenterà del 65 per cento entro il 2027, momento in cui l'Egitto fornirà oltre il 25 per cento della capacità totale di energia rinnovabile nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. (Cae)