Business News: Banca centrale Libia, entrate petrolifere superano 16 miliardi di euro da inizio anno

- La Banca centrale della Libia ha annunciato ricavi per 110,4 miliardi di dinari (equivalenti a circa 20,876 miliardi di euro) e spese che hanno superato i 91,7 miliardi di dinari (circa 17,443 miliardi di euro) nel periodo gennaio-novembre 2023. In particolare, i proventi del petrolio hanno raggiunto vendite per 85,9 miliardi di dinari (circa 16,321 miliardi di euro), a cui si aggiungono 10,9 miliardi di royalties petrolifere, il che indica guadagni di imposte pari a 2 miliardi di dinari (circa 0,38 miliardi di euro), oltre a 290 milioni di dinari (circa 54,91 milioni di euro) di entrate doganali. La Banca centrale ha dichiarato in un rapporto che il totale delle valute estere nello stesso periodo ammontava a 32,8 miliardi di dollari Usa, distribuiti tra obbligazioni dello Stato e valuta circolante nelle banche commerciali. Il valore delle obbligazioni valutarie dello Stato è arrivato a quota 13,5 miliardi di dollari Usa, mentre 19,2 miliardi è il valore degli impieghi delle banche commerciali nello stesso periodo. I ricavi in valuta forniti alla Banca centrale ammontano a 22,3 miliardi di dollari Usa, mentre gli utilizzi di valuta estera da parte di enti pubblici ammontano a 560 milioni di dollari Usa. (Lit)