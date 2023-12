Business News: ministro Petrolio Egitto, idrogeno a basso contenuto di carbonio rappresenterà 18 miliardi di dollari di Pil entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio in Egitto rappresenterà 18 miliardi di dollari di Pil entro il 2040. Lo ha affermato il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, durante una tavola rotonda sull'idrogeno e sul futuro delle risorse energetiche presso il padiglione egiziano alla Cop28 in corso a Dubai. Secondo El Molla, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio contribuirà anche alla creazione di quasi 100.000 posti di lavoro entro il 2040. "L'Egitto mira a raggiungere, sempre entro il 2040, l'8 per cento del mercato mondiale dell'idrogeno", ha affermato El Molla. (Cae)