Business News: Fmi, amministrazioni fiscali e doganali del Libano a rischio crollo

- Le amministrazioni fiscali e doganali del Libano potrebbero crollare, poiché il dipartimento dell'imposta sul valore aggiunto (sotto il ministero delle Finanze), il dipartimento delle Entrate e l'Amministrazione doganale sono pericolosamente deboli. È quanto si apprende da un rapporto pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), in seguito alla visita di una missione del dipartimento delle Finanze pubbliche del Fmi a Beirut dal 25 settembre al 6 ottobre per lanciare un progetto congiunto con il Centro intermedio del Fmi per confermare le priorità di riforma e di ottimizzazione delle capacità per i prossimi 36 mesi. Il rapporto afferma che "la tecnologia dell'informazione è in uno stato disastroso, senza personale informatico regolare nei dipartimenti fiscali", aggiungendo che "il dipartimento informatico del ministero delle Finanze, che fornisce sostegno informatico di back-office ai dipartimenti fiscali, ha perso quasi la metà del suo personale e senza il supporto di specialisti informatici qualificati, è probabile che si verifichi la perdita definitiva dei sistemi informatici e dei dati anagrafici delle agenzie fiscali, con conseguente arresto delle operazioni e ulteriori danni economici e fiscali". (Lib)