Business News: ministro Energia Algeria conferma riduzione volontaria produzione di petrolio da gennaio 2024

- Il ministro algerino dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha confermato la decisione presa dall’Algeria il 30 novembre di effettuare una riduzione volontaria della produzione di petrolio greggio, che mira a “riorganizzare il mercato petrolifero internazionale sulla base dei suoi fondamentali, piuttosto che a sottoporlo alle fluttuazioni degli speculatori, responsabili della notevole instabilità”. Lo ha riferito il ministero dell’Energia in un comunicato stampa, indicando che la riduzione della produzione di petrolio greggio ammonterà a 51 mila barili al giorno per il periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2024. Questa decisione è stata presa preventivamente e in consultazione con i membri dell’Opec+. Il ministro ha sottolineato che lo scopo di queste misure è garantire che l’Algeria “rispetti pienamente il suo impegno di ridurre volontariamente la produzione durante il primo trimestre del prossimo anno” aggiungendo che “l'Opec e i suoi partner rimangono molto vigili e interessati all'evoluzione dei fondamentali del mercato petrolifero a breve termine. Se necessario, non si esclude la possibilità di estendere le riduzioni oltre il primo trimestre del 2024, così da garantire la stabilità permanente del mercato petrolifero”. (Ala)