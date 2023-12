Business news: vendite veicoli Tesla prodotti in Cina diminuite del 17,8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli elettrici prodotti in Cina dalla casa automobilistica statunitense Tesla sono diminuite del 17,8 per cento a novembre su base annua, attestandosi a 82.432 unità. Lo indicano i dati pubblicati dall'Associazione cinese delle autovetture (Cpca). Il dato segna il calo più consistente dallo scorso dicembre, quando le vendite di veicoli Tesla fabbricati in Cina sono diminuite del 21 per cento su base annua, complice il taglio dei prezzi e la riduzione della produzione disposta dall'azienda per far fronte all'indebolimento della domanda globale. Nel periodo di riferimento, è stato tuttavia osservato un aumento della richiesta di auto Model 3 e Model Y prodotte in Cina, le cui vendite sono risultate superiori del 14,3 per cento rispetto a ottobre. La principale concorrente di Tesla in Cina, Byd, ha invece venduto 301.378 veicoli a novembre, in crescita dello 0,09 per cento su base mensile e del 31 per cento su base annua. Nel frattempo, Tesla ha assistito anche a un calo delle operazioni nel Paese asiatico, dove la domanda di veicoli elettrici sta rallentando a beneficio delle vetture ibride plug-in, più convenienti. La quota dell'azienda nel mercato dei veicoli elettrici cinese è passata dall'8,7 per cento di settembre al 5,8 per cento a ottobre. (Cip)