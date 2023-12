Business news: Giappone, startup testa motore per razzo alimentato a biometano da sterco bovino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup giapponese di tecnologie aerospaziali Interstellar Technologies ha aperto un nuovo capitolo nell’industria spaziale di quel Paese asiatico, collaudando con successo il prototipo un motore a razzo alimentato con biocarburante prodotto da sterco bovino. Il motore è stato collaudato da una postazione orizzontale fissa nella cittadina di Taiki, nel nord del Giappone. Il “biometano” è stato interamente prodotto tramite gas da stallatico di due aziende agricole locali. “Ci siamo cimentati in quest’impresa non solo perché è positiva per l’ambiente, ma anche perché (il biocarburante) può essere prodotto localmente, è molto efficace in termini di costi ed è caratterizzato da prestazioni e purezza elevata”, ha dichiarato l’amministratore delegato della startup, Takahiro Inagawa. nterstellar Technologies punta a completare lo sviluppo del motore e impiegarlo per il lancio commerciale di satelliti, e ha stretto un accordo con il produttore di gas industriali Air Water. (Git)