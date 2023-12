Business news: Malesia, governo studia nuovo piano per lavoratori a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia introdurrà un nuovo programma per aumentare i salari dei lavoratori a basso reddito, mentre il Paese del Sud-est asiatico si confronta con l'aumento dei costi della vita e la crescente disuguaglianza. La Politica salariale progressiva prevede che i datori di lavoro aumentino gradualmente i salari dei loro dipendenti in base alle loro competenze, esperienze e prestazioni: il nuovo piano dovrebbe entrare in vigore a giugno 2024 e coinvolgere circa mille aziende in un progetto pilota. Presentando il piano la scorsa settimana, il ministro dell'Economia malesiano, Rafizi Ramli ha dichiarato al parlamento che secondo le statistiche, il 47 per cento dei lavoratori ha guadagnato meno della soglia di povertà di 2.589 ringgit (550 dollari) al mese nel primo trimestre del 2023. "I salari bassi hanno gravi implicazioni per il sostentamento dei lavoratori nel Paese, con una parte significativa del loro stipendio speso per bisogni primari e pochi risparmi", ha detto Rafizi. (Fim)