Business news: Camera di commercio indiana punta sull’Italia come Paese strategico

- Per esplorare nuove opportunità e rafforzare le relazioni commerciali tra India e Italia, la Camera di commercio indiana (Icc) ha nominato Vas Shenoy suo Chief Representative per l’Italia. Lo riferisce un comunicato dell’Icc, spiegando che questo passo fa parte di una visione volta a dare priorità all’Italia come Paese strategico per le aziende indiane. La nomina segue il recente rinnovamento e consolidamento dei rapporti diplomatici tra i due governi dopo due visite del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in India e le visite dei ministri del Commercio, della Difesa e degli Esteri indiani a Roma nel corso di quest’anno. Fondata nel 1925 a Calcutta (Kolkata), l’Icc ha costantemente aperto la strada alla promozione degli affari e alla crescita economica in India negli ultimi 98 anni. Oggi l'Icc ha uffici in undici città indiane e ha partnership con oltre 25 camere di commercio nazionali in tutto il mondo. Essendo la camera di commercio più antica e importante dell’India, l’Icc ha svolto un ruolo fondamentale e duraturo nel plasmare il panorama imprenditoriale indiano nel corso degli ultimi decenni. (Com)