Business news: Tdk Corp fabbricherà batterie per iPhone in India

- Il produttore giapponese di componenti elettronici Tdk Corp avvierà la produzione di batterie per iPhone in India. Lo ha annunciato su X (Twitter) il viceministro indiano per la Tecnologia dell'informazione Rajeev Chandrasekhar. Tdk allestirà un impianto di produzione nello stato settentrionale di Haryana, creando circa mille nuovi posti di lavoro, ha anticipato il funzionario. Apple ha promosso l'India come il suo prossimo grande motore di crescita nell’ambito degli sforzi tesi a diversificare la produzione, attualmente concentrata in Cina. Apple ha iniziato ad assemblare iPhone in India già nel 2017 attraverso Wistron e successivamente Foxconn, e conta un totale di 14 fornitori in India. (Inn)