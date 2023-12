Business news: Camera di commercio italiana in Cina, fiducia in calo per crescita inferiore alle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aspettative delle aziende italiane in Cina sembrano essersi deteriorate rispetto al primo trimestre 2023, con il 41 per cento delle imprese che dichiara di nutrire una minore fiducia nel mercato del Paese asiatico. È quanto emerge dal quinto rapporto sullo stato di salute delle aziende pubblicato dalla Camera di commercio italiana in Cina (Ccic). All'indagine, condotta lo scorso ottobre, ha partecipato oltre il 65 per cento della base associativa della Ccic, che si è pronunciata sui risultati attesi per il 2023 rispetto alle previsioni messe a bilancio, sull'andamento del fatturato e i profitti previsti per l'anno corrente nonché sui vantaggi e le sfide per gli operatori del mercato cinese. Il sondaggio condotto lo scorso aprile aveva fotografato una comunità imprenditoriale italiana moderatamente "ottimista ma prudente" sulle prospettive di sviluppo in Cina, dopo il calo del fatturato e il generale aumento dei costi registrati nel 2022, complici le restrizioni per contenere il Covid-19. Sebbene il bilancio finanziario delle aziende italiane nel 2023 sia più positivo rispetto all'anno precedente, "non soddisfa le attese di crescita e di ripresa previste a inizio anno". Stando al rapporto, "l'ottimismo del primo trimestre si scontra infatti con una ripresa più lenta del previsto: se ad aprile il 70 per cento prevedeva un aumento del fatturato di più del 20 per cento, la percentuale ora scende al 47 per cento", con un calo dei ricavi dichiarato dal 35 per cento dei partecipanti. (Cip)