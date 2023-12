Business news: Cina, Summit globale dei media adotta iniziativa per uso responsabile tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quinto Summit globale dei media si è aperto a Kunming, nella Cina meridionale, con l'annuncio di un'iniziativa che punta a incentivare gli scambi culturali sulla base di un uso "responsabile" del 5G, dei big data, dell'intelligenza artificiale e delle ultime innovazioni nel campo della tecnologia. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", ricordando che all'evento partecipano più di 300 rappresentanti di oltre 80 istituzioni globali, inclusi organi di stampa e think tank. A quanto si apprende, l'Iniziativa di Kunming è stata elaborata sulla base delle discussioni "ampie e approfondite" tenute dai partecipanti sulle "opportunità e le problematiche affrontate dall'industria dei media nell'era digitale". L'Iniziativa invita dunque alla promozione dello sviluppo integrato della comunità globale, basato sull'armonia tra progresso e natura. Obiettivo cui la stampa dovrebbe contribuire "con buone narrazioni delle varie città e imprese" e promuovendo scambi e interazioni tra diverse culture. In particolare, i media dovrebbero fare "un uso razionale" del 5G, dei big data, del cloud computing, dell'intelligenza artificiale e "innovare i modelli di raccolta e diffusione delle notizie" per promuovere lo sviluppo socioeconomico di tutti i Paesi. Il quinto Summit globale dei media, in calendario fino all'8 dicembre prossimo, è promosso dall'agenzia di stampa statale "Xinhua" e dall'amministrazione provinciale dello Yunnan. (Cip)