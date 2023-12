Business news: Cina, nuova politica di esenzione visti ha incentivato turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di breve durata in Cina concessa a Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia ha prodotto “risultati tangibili” e incentivato il turismo. Dal primo al tre dicembre, sono arrivate in Cina un totale di 18 mila persone, settemila delle quali hanno goduto della politica di esenzione, ha spiegato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. “Continueremo ad ottimizzare la politica e a creare attivamente le condizioni per facilitare il flusso di persone tra la Cina e gli altri Paesi”, ha aggiunto. Il regime di esenzione del visto d’ingresso per i cinque Paesi dell’Unione europea e per la Malesia sarà in vigore fino al 20 dicembre 2024. Sino a quella data, i titolari di passaporti ordinari emessi dalle autorità dei suddetti Paesi potranno fare affari o soggiornare in Cina senza visto per un periodo massimo di 15 giorni. (Cip)