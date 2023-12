Business news: Cina si oppone a “diffamazione” Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha risposto alla notizia del ritiro ufficiale dell’Italia dalla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) denunciando tentativi di "diffamare" l'iniziativa cinese a livello internazionale. "La Cina si oppone fermamente alla diffamazione e al danneggiamento della cooperazione nella costruzione congiunta della Belt and Road", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. Pechino, ha aggiunto il portavoce, si oppone anche alla "contrapposizione e alla separazione tra fazioni che causano divisione". Il ministero degli Esteri non ha commentato direttamente la decisione dell'Italia di ritirarsi dal progetto della Bri, ma ha ricordato che Roma aveva inviato rappresentanti al forum della Bri che si è tenuto a Pechino lo scorso ottobre. Il portavoce ha fatto nuovamente riferimento ai più di 150 Paesi partecipanti all’iniziativa, a dimostrazione – ha affermato Wang - che la Bri “è oggi il prodotto pubblico internazionale più popolare e la piattaforma di cooperazione internazionale più grande al mondo". (Cip)