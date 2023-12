Medio Oriente: Unicef, Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khodr ha affermato: "Le restrizioni e le sfide poste alla consegna degli aiuti salvavita che entrano e attraversano la Striscia di Gaza sono un'altra condanna a morte per i bambini. Le quantità in arrivo non sono affatto adeguate rispetto al livello di necessità e la distribuzione degli aiuti è diventata una sfida sempre più ardua a causa dei bombardamenti e della mancanza di carburante. Il sistema umanitario sta cedendo, soprattutto sotto l'estrema pressione causata dalle misure imposte dopo la fine del cessate il fuoco, mentre la popolazione viene spinta sempre più nella disperazione", sottolineando che "un cessate il fuoco umanitario immediato e duraturo è l'unico modo per porre fine all'uccisione e al ferimento dei bambini, l'unico modo per proteggere i civili e l'unico modo per consentire la consegna urgente di aiuti salvavita disperatamente necessari. Gli aiuti umanitari devono poter entrare su larga scala per evitare ulteriori sofferenze. L'Unicef e le organizzazioni umanitarie devono avere accesso sicuro a tutti i bambini e alle loro famiglie ovunque si trovino nella Striscia di Gaza, anche nel nord. Il mondo sta guardando, impotente e devastato: non possiamo agire abbastanza rapidamente. Tutto questo deve finire immediatamente". (Com)