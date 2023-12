Paesi Bassi-Ungheria: Rutte a colloquio con Orban, focus su Consiglio Ue e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha avuto un colloquio telefonico con il capo del governo ungherese, Viktor Orban, Viktor Orban in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. "All'ordine del giorno figurano numerosi temi importanti, come il bilancio dell'Ue, la politica di allargamento e la situazione in Medio Oriente", ha ricordato Rutte. "Naturalmente parleremo anche dell’Ucraina. Per i Paesi Bassi è fondamentale che l’Ue sostenga il progetto di adesione dell’Ucraina. E che l’Europa continui a fornire all’Ucraina sostegno finanziario, economico e militare per contrastare la guerra di aggressione della Russia. È molto importante che il Consiglio europeo invii un messaggio forte e unitario", ha aggiunto il premier olandese. (Beb)