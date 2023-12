Business news: Cina, valore commercio dei servizi aumentato dell'8,7 per cento da gennaio a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del commercio dei servizi in Cina è aumentato dell'8,7 per cento su base annua nei primi dieci mesi di quest'anno, superando i 751,65 miliardi di dollari. È quanto si apprende dai dati pubblicati dal ministero del Commercio. Nel periodo di riferimento, le importazioni di servizi sono aumentate del 23,5 per cento, superando i 445,50 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono diminuite del 7,4 per cento su base annua, attestandosi a 307,3 miliardi di dollari. (Cip)