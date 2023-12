Medio Oriente: Unrwa, abitanti di Gaza "muoiono di fame" a Rafah, Khan Younis e nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), Adna Abu Hasna, ha affermato oggi che "ci sono persone che stanno morendo di fame - a Rafah, a Khan Younis e nel nord" della Striscia di Gaza. Parlando all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", Abu Hasna ha dichiarato: "Oggi sono stato in quattro rifugi, il più grande dei quali è a Khan Younis, dove ci sono quasi 35 mila sfollati". Il portavoce dell'Unrwa ha aggiunto: "Non parlo dell'intera popolazione, ma vedo persone che chiedono l'elemosina per pezzi di pane, per l'acqua, per qualsiasi cosa - vogliono solo mangiare qualcosa". (Res)