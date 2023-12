Medio Oriente: Unicef, Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Striscia di Gaza è "il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino". Lo ha dichiarato oggi Adele Khodr, direttrice regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, aggiungendo: "Secondo le notizie, decine di bambini vengono uccisi e feriti quotidianamente. Interi quartieri, dove i bambini giocavano e andavano a scuola, sono stati trasformati in cumuli di macerie, senza vita. L'Unicef e altri attori umanitari hanno lanciato l'allarme per settimane. Il nostro team sul campo descrive di aver incontrato bambini senza arti e ustioni di terzo grado, e di averli visti sotto shock a causa della continua violenza che li circonda. Quasi un milione di minori sono stati sfollati con la forza dalle loro case. Ora vengono spinti sempre più a sud in aree minuscole e sovraffollate, senza acqua, cibo o protezione, esponendoli a un rischio maggiore di infezioni respiratorie e malattie trasmesse dall'acqua. Le loro vite sono ulteriormente minacciate da disidratazione, malnutrizione e malattie". (segue) (Com)