Business news: Cina, stampa rivela operazioni banche statali per sostenere yuan

- Le banche statali della Cina avrebbero scambiato yuan con dollari sul mercato swap onshore, per poi vendere il biglietto verde nel mercato spot al fine di sostenere la crescita della valuta nazionale. Lo riporta la piattaforma di notizie “Channel News Asia” citando fonti riservate. A quanto si apprende, l’iniziativa punta ad accelerare la ripresa dello yuan, che si è rafforzato del 2,6 per cento rispetto al dollaro il mese scorso, e ad incoraggiare gli esportatori nazionali a regolare le loro entrate in valuta locale entro fine anno. (Fim)