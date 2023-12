Business news: Cina, Moody's abbassa outlook da "stabile" a "negativo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Moody's ha abbassato l'outlook sui titoli di Stato della Cina da "stabile" a "negativo", lasciando invariato ad A1 il giudizio. Il peggioramento delle prospettive è stato attribuito a una minore crescita economica a medio termine e ai rischi nel settore immobiliare del Paese, fortemente indebitato. Il peggioramento dell'outlook segnala la necessità da parte del governo cinese di fornire sostegno finanziario alle amministrazioni locali e alle aziende "cariche di debiti", il che pone ampi rischi per la forza fiscale, economica e istituzionale del Paese, recita una nota dell'agenzia. Quello operato da Moody's è il primo cambiamento nelle prospettive economiche della Cina dal 2017, anno in cui il rating sul credito è stato abbassato al livello A1 per via del rallentamento della crescita e dell'aumento del debito. L'agenzia ha inoltre previsto un rallentamento del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2024 e il 2025, anni in cui la crescita dovrebbe attestarsi al quattro per cento. Dal 2026 al 2030, invece, si prevede un aumento medio del Pil del 3,8 per cento. (Cip)