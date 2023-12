Ambiente: Ronzulli (FI), eco-stupidi colpiscono ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli eco-stupidi colpiscono ancora. E questa volta lo fanno imbrattando fiumi a Milano, Venezia, Roma, Torino e Bologna. Non è certo con questi atti, in grado solo di procurare disagi, che si combatte la crisi climatica, tra l'altro annunciando il fallimento politico della Cop28 in corso a Dubai, che terminerà solo il 12 dicembre. Tutti confidiamo in una soluzione positiva. Ma l'esibizionismo non porta di sicuro risultati, se non quello di suscitare curiosità e disservizi. Né si può, con questi metodi, riportare alla ragione i governi di quei Paesi che rappresentano la causa maggiore d'inquinamento della nostra terra". Lo afferma la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, di Forza Italia. (Rin)