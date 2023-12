Medio Oriente: Save the Children, famiglie di Gaza vengono schiacciate in "zone sicure" mortali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito ancora una volta a garantire un cessate il fuoco definitivo e a dare tregua ai civili di Gaza, due mesi di bombardamenti incessanti, l'assedio imposto da Israele e i pericolosi ordini di trasferimento hanno ridotto le possibilità di sopravvivenza delle famiglie di Gaza. Questo l'allarme lanciato da Save the Children, l'organizzazione internazionale indipendente che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, che ha continuato a raccogliere testimonianze strazianti di famiglie che hanno trascorso più giorni senza cibo, riparo, acqua e accesso all'assistenza sanitaria, anche nella cosiddetta "zona sicura" di Al Mawasi. L'organizzazione sottolinea che privare deliberatamente la popolazione civile di cibo, acqua e carburante e ostacolare intenzionalmente la distribuzione di aiuti, significhi usare la fame come arma di guerra, con un inevitabilmente impatto mortale sui bambini. Gli ordini di trasferimento consecutivi emessi dal governo israeliano, che costringono i civili in "zone sicure" letali, non hanno fatto altro che metterli ulteriormente in pericolo, spingendoli in aree che non possono ospitarli o fornire loro il necessario accesso ai servizi di base - e che continuano ad essere attaccate. (segue) (Com)