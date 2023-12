Medio Oriente: Save the Children, famiglie di Gaza vengono schiacciate in "zone sicure" mortali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ripetuto fallimento della comunità internazionale a intraprendere un'azione risolutiva equivale a una campana a morto per i bambini. Israele sta schiacciando i minori e le famiglie palestinesi in "zone di morte", che vengono definite "zone sicure". Ho visto bambini e famiglie vagare per le strade di ciò che non è stato raso al suolo a Gaza, senza cibo, senza un posto dove andare e senza nulla con cui sopravvivere. Persino la risposta degli aiuti umanitari finanziati a livello internazionale - l'ultima ancora di salvezza di Gaza - è stata soffocata dalle restrizioni imposte da Israele", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children nei Territori palestinesi, attualmente a Gaza, aggiungendo: "I bambini di Gaza sono condannati a subire ulteriori bombardamenti, a patire la fame e a essere esposti a malattie. Dobbiamo tenere conto delle lezioni del passato e impedire immediatamente che vengano perpetrati crimini atroci". Le Nazioni Unite hanno ripetutamente avvertito che il collasso del sistema alimentare di Gaza comporta un alto rischio di carestia. All'inizio di dicembre 2023, i dati del Cluster per la nutrizione a Gaza mostravano che almeno 7.685 bambini sotto i cinque anni soffrivano di grave deperimento, la forma più letale di malnutrizione infantile, che richiede cure mediche urgenti per evitare la morte. (segue) (Com)