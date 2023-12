Medio Oriente: Save the Children, famiglie di Gaza vengono schiacciate in "zone sicure" mortali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme sul collasso quasi totale del sistema sanitario, idrico e igienico-sanitario, sottolineando che a Gaza potrebbero morire più persone per malattie che per i bombardamenti. Le strutture sono state decimate dai combattimenti, paralizzate dalla carenza di carburante e di generi alimentari e mentre la crescente pressione su quelle ancora funzionanti rischia di mandarle in tilt. L'accesso all'acqua potabile è stato negato per settimane e la gente consuma dal 59 per cento all'89 per cento di acqua in meno rispetto a prima dell'attuale escalation. Alle famiglie non resta che bere da fonti d'acqua non sicure nel tentativo di sopravvivere, con il rischio di contrarre malattie trasmesse dall'acqua, come il colera. (segue) (Com)