Medio Oriente: Save the Children, famiglie di Gaza vengono schiacciate in "zone sicure" mortali (5)

- Le condizioni igienico-sanitarie nei campi e nei rifugi, dove più di un milione di persone ha cercato rifugio, sono disastrose, con centinaia di persone che condividono un unico bagno. La maggior parte dei servizi igienici è inutilizzabile, con il risultato di un accumulo di circa 400 mila chilogrammi di rifiuti al giorno nei campi e nei rifugi, pari a quanto smaltito da 9 mila gabinetti. Ciò comporta una grave rischio per la salute dei bambini e delle famiglie, che potrebbero contrarre malattie come l'epatite A, che si diffonderebbero maggiormente man mano che un numero maggiore di persone viene costretto in aree cosiddette "sicure" ancora più piccole. Save the Children chiede alla comunità internazionale di garantire un cessate il fuoco immediato e definitivo e al governo di Israele di invertire le condizioni che hanno reso quasi impossibile una risposta umanitaria significativa, compreso il libero accesso umanitario a tutta Gaza e il ripristino dell'ingresso del settore commerciale a Gaza. La fame non deve mai essere usata come arma di guerra. (Com)