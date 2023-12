Regno Unito: ex sottosegretario Immigrazione, schema governo su Ruanda non funzionerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime disposizioni del governo britannico per garantire il funzionamento del sistema di trasferimento dei migranti irregolari in Ruanda non funzioneranno. Lo ha affermato l'ex sottosegretario all'immigrazione Robert Jenrick, che questa settimana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in opposizione alle scelte di Downing Street. In un editoriale sul "Daily Telegraph", Jenrik ha affermato che la legislazione in materia di immigrazione del governo dovrebbe "porre fine alla giostra di sfide legali" che impediscono l'espulsione dei richiedenti asilo entrati illegalmente nel Regno Unito dopo aver attraversato la Manica. "Dopo aver fatto tutto il possibile per rafforzare la legislazione, ho concluso, purtroppo, che la risposta è negativa", ha scritto Jenrick, aggiungendo che la questione lo ha costretto alle dimissioni. Jenrick ha affermato che, a suo avviso, il controllo delle frontiere sarebbe "molto più semplice se noi (il Regno Unito) ci liberassimo dalla rete di strutture internazionali che hanno assunto uno status quasi mitico all'interno del governo". "Uno dei vantaggi della nostra Costituzione non codificata è il potere illimitato del nostro parlamento sovrano di creare leggi", ha aggiunto. L'ex sottosegretario ha poi evidenziato come coloro che si oppongono al piano del governo, e ad un drastico taglio generale dell'immigrazione, hanno "ipotesi errate sui benefici culturali dell'immigrazione di massa". (Rel)