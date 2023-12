Armenia-Azerbaigian: Tajani, soddisfazione per intesa raggiunta tra Erevan e Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia e Azerbaigian hanno deciso "di aprire una nuova fase nelle loro relazioni. L'Italia sarà vicina a questi due Paesi amici in ogni momento del loro confronto". Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, saluta con favore l'accordo che è stato raggiunto dai due Paesi del Caucaso meridionale. "Con un'intesa che l'Italia approva con sincera soddisfazione, due paesi da anni in contrasto imboccano con decisione una strada che auspichiamo li porti presto a una pacificazione, che noi vogliamo totale e definitiva. Una nuova fase che li avvicinerà sempre più all'Europa, che permetterà a tutti noi europei di allargare gli spazi di cooperazione e di collaborazione pacifica", si legge in una nota della Farnesina. (segue) (Com)