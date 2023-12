Armenia-Azerbaigian: Tajani, soddisfazione per intesa raggiunta tra Erevan e Baku (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani sottolinea inoltre che l'accordo siglato permette uno scambio di prigionieri di guerra, una misura decisiva nel rafforzamento della fiducia fra i due paesi. "L'Unione europea sarà ancora al fianco di Armenia e Azerbaigian nei prossimi mesi, quando continueranno a lavorare per normalizzare le loro relazioni con un vero e proprio accordo di pace. Voglio congratularmi con i colleghi ministri, l'armeno Ararat Mirzoyan e l'azero Jeyhun Bayramov, per il loro lavoro continuo. Ci eravamo incontrati alle Nazioni Unite, e hanno sentito che l'appoggio costante del governo italiano al progresso delle loro relazioni è sempre stato sincero e interessato: interessato perché vogliamo con determinazione che pace e benessere possano offrire frutti ai loro popoli e a tutti gli europei", ha spiegato il ministro. (Com)