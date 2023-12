Governo: Damiani (FI), Renzi senza argomenti, ormai è disco rotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avendo argomenti concreti per attaccare il governo, Matteo Renzi continua a ripetere slogan vuoti e privi di fondamento su inesistenti favoritismi al calcio rispetto ad altri settori. Invitiamo il leader di Italia viva a cambiare disco, ormai questo è rotto, non ci crede neanche più lui". Lo afferma il senatore di Forza Italia e capogruppo in commissione Bilancio a palazzo Madama, Dario Damiani. "Alle Fake news propagandistiche dell'opposizione noi rispondiamo con i fatti - aggiunge il parlamentare -. E i fatti dicono che il governo, anche attraverso il decreto legge Anticipi, sta varando importanti misure a favore di famiglie e imprese. E ulteriori risorse saranno presto sbloccate con la legge di Bilancio che ci apprestiamo a varare. Renzi se ne faccia una ragione, noi andiamo avanti determinati nell'interesse degli italiani, che ci hanno votato per governare". (Rin)