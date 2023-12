Milano: De Corato (Fd'I), blitz degli attivisti al Naviglio Grande, necessario daspo urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "questi eco-imbecilli hanno deciso di colorare di verde le acque del Naviglio Grande e ancora una volta hanno inveito contro il Governo. E' necessario che, al più presto, venga applicato loro il daspo urbano perché limitano e impediscono la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture e aree di trasporto e, come ha proposto il Ministro della Cultura Sangiuliano, gli venga inflitta una sanzione amministrativa salatissima". Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, commentando il blitz degli attivisti che, oggi, hanno colorato di verde le acque del naviglio con un liquido verde. (Com)