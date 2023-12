Business news: Vietnam e Cina discutono potenziamento collegamenti ferroviari per terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Vietnam stanno discutendo la possibilità di potenziare i loro attuali collegamenti ferroviari, ammodernando in particolare l’arretrata linea ferroviaria che attraversa una regione vietnamita ricca di terre rare e che giunge ad Haiphong, il principale porto del Vietnam settentrionale. Lo anticipano media cinesi e vietnamiti, in vista di una visita a Hanoi del presidente cinese Xi Jinping, a dimostrazione dell'importanza strategica crescente del Vietnam nell’ambito del confronto tra potenze per il primato nell’Indo-Pacifico. L’aggiornamento della rete ferroviaria è stata proposta dal primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh: l’obiettivo è migliorare il collegamento ferroviario obsoleto e a capacità limitata tra Kunming, in Cina, e Haiphong, in Vietnam. Gli attuali sistemi non sono interoperabili, e richiedono dunque trasferimenti delle merci al confine. Ammodernare la linea agevolerebbe il trasporto delle terre rare del Vietnam, e potrebbe anche giungere a vantaggio della comunità internazionale, riducendo la dipendenza dell’economia globale dalle terre rare prodotte in Cina. (Fim)