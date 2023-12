Business news: Cina, prezzi nuove case aumentati per il terzo mese consecutivo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei nuovi alloggi in Cina sono aumentati per il terzo mese consecutivo a novembre, lievitando in media dello 0,05 per cento rispetto a ottobre. Lo rivela un sondaggio condotto dalla società di ricerca immobiliare China Index Academy, in cui si precisa che aumenti di prezzo sono stati registrati in 38 città sulle cento prese in esame. Il settore immobiliare, che contribuisce a quasi un quarto dell'economia cinese, continua a ristagnare in una forte crisi nonostante gli incentivi governativi al settore, tra cui il taglio dei costi dei mutui. (Cip)