Business news: Toyota sospende parzialmente la produzione nello stabilimento cinese di Tientsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore automobilistico giapponese Toyota Motor sospenderà parzialmente la produzione presso il suo stabilimento a Tientsin, in Cina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Jiji”, ricordando che i costruttori di auto internazionali scontano sul mercato cinese una competizione sempre più agguerrita. Il taglio della produzione, inizialmente previsto per ottobre e novembre, sarà esteso di tre mesi, ha riferito la joint venture cinese di Toyota in una comunicazione interna. Il rallentamento delle vendite in Cina rappresenta una sfida crescente per Toyota, che sta invece registrando una solida domanda in altri grandi mercati mondiali come Europa e Nord America. La Cina ha rappresentato quasi un quinto delle vendite globali di Toyota, pari a circa 8,5 milioni di veicoli nei primi dieci mesi dell'anno, comprese le vendite del suo marchio di lusso Lexus. La sospensione parziale della produzione a Tianjin giunge in risposta alla debolezza delle vendite di auto con motore a combustione interna in Cina: I tre modelli di auto più venduti nel Paese nei primi nove mesi dell'anno sono stati tutti veicoli elettrici, con la Model Y di Tesla in cima alla classifica, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. (Git)