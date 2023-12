Incendio ospedale Tivoli: trasferiti 163 pazienti e dimessi 17, il piano della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 163 i pazienti dell'ospeale San Giovanni Evangelista di Tivoli che sono stati evacuati e trasferiti negli ospedali della regione Lazio, mentre sono 17 quelli dimessi. Lo comunica in una nota la Regione Lazio in merito all'incendio divampato la scorsa notte nel nosocomio di Tivoli, alle porte di Roma, dove sono morte 3 persone: un uomo di 86 anni e due donne di 83 e 86 anni. Recuperato anche il corpo di un 76enne che era già deceduto al momento del rogo. In particolare, i pazienti sono stati trasferiti nelle seguenti strutture: 32 nell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina; 26 a Parodi Delfino Colleferro; 14 al SS Gonfalone Monterotondo; 5 al Villa Dante; 1 al San Camillo de Lellis Rieti; 1 al Santa Maria Goretti di Latina; un altro all'Icot Latina; 2 al Grassi di Ostia; 19 al Sant’ Eugenio Roma; 12 al policlinico Umberto I; 3 al Sant'Andrea; 2 pazienti al Santo Spirito; 10 al San Camillo; 3 al San Giovanni; 4 al policlinico Tor Vergata; 2 all'Aurelia Hospital; 3 al Campus biomedico; 5 al policlinico Casilino; altri 5 al policlinico Gemelli; 1 al Cristo Re; 2 a Villa Mafalda; 8 al Pertini; e 2 al San Carlo. (segue) (Rer)