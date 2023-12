Incendio ospedale Tivoli: trasferiti 163 pazienti e dimessi 17, il piano della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati attivati, tra l'altro, i numeri di emergenza per i parenti dei pazienti. La Regione Lazio si è subito attivata, mettendo in campo un piano per fronteggiare l'emergenza. La direzione salute e integrazione sociosanitaria ha riunito l’unità di crisi e ha condiviso con la direzione strategica della Asl Roma 5 le indicazioni operative per far fronte alla chiusura dell'ospedale. I soccorsi di Ares 118 saranno trasportati negli ospedali di Palestrina e Colleferro in presenza di condizioni a minore impegno assistenziale, nelle altre condizioni saranno centralizzati sul policlinico Umberto I, sull’ospedale San Giovanni Addolorata e sull’ospedale Pertini. Una struttura, nell’area di Tivoli, sarà predisposta come sede temporanea del punto di primo Intervento per eventuali accessi autonomi, dotata di attrezzatura per l’assistenza rianimatoria e la diagnostica di I livello con la presenza permanente di mezzi per il trasporto sanitario assistito da personale medico. (segue) (Rer)