Incendio ospedale Tivoli: trasferiti 163 pazienti e dimessi 17, il piano della Regione Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei laboratori analisi richiede - prevede il piano della Regione Lazio - l’individuazione di una struttura temporanea di supporto per assorbire il fabbisogno complessivo e esami diagnostici di II livello, per cui in relazione alle disponibilità presenti sul territorio l’Asl Roma 5 dovrà identificare la struttura nelle prossime 24 ore e comunicarla alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per le eventuali e necessarie autorizzazioni. La sala operativa regionale della protezione Civile da parte del Comune di Tivoli e di Ares 118 ha immediatamente provveduto ad attivare le organizzazioni di volontariato di Protezione civile più vicine al luogo dell’evento. Sono state complessivamente messe in campo 22 organizzazioni di volontariato. Circa 70 sono stati i volontari coinvolti con i relativi mezzi, tra cui 12 pulmini adibiti allo spostamento dei pazienti evacuati. (segue) (Rer)