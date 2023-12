Business news: Cina, entrati in vigore controlli sull'esportazione di grafite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha limitato dal primo dicembre le esportazioni di prodotti a base di grafite per "tutelare la sicurezza nazionale". È quanto riferisce il ministero del Commercio in una nota, precisando che i produttori devono richiedere appositi permessi per esportare il minerale, cruciale nell'industria delle batterie per veicoli elettrici. Le tipologie di grafite sottoposte a restrizione sono nove: tre tipologie di grafite sintetica ad elevata purezza, durezza e alta intensità, assieme ai relativi prodotti, nonché sei tipi di grafite in scaglie. La Cina è il principale produttore di grafite a livello globale, con una quota del 67 per cento. Le restrizioni fanno seguito a quelle imposte il primo agosto all'esportazione di gallio e germanio – metalli ampiamente utilizzati nell'industria dei semiconduttori – con cui la Cina ha risposto alle restrizioni Usa al commercio di apparecchiature per microchip. Le ultime limitazioni sono destinate a colpire soprattutto Giappone, India e Corea del Sud, tra i principali acquirenti di grafite cinese. (Cip)