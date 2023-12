Incendio ospedale Tivoli: 3 morti e circa 200 evacuati, inchiesta per omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte drammatica all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma, per un incendio divampato alle 23 circa. Il bilancio è di tre pazienti morti e circa 200 evacuati, tra cui anche bambini e neonati. A perdere la vita nel rogo sono stati tre anziani: Pierina Di Giacomo, di 86 anni, Romeo Sanna, anche lui di 86 anni, e Virginia Giuseppina Facca, di 84. Un quarto paziente, Emidio Timperi, di 76 anni, estratto senza vita dai soccorritori, è morto prima dell’incendio e si trovava ricoverato nel reparto di cardiologia. Le fiamme sarebbero divampate all'esterno, dal secondo seminterrato dove si stoccavano i rifiuti speciali ospedalieri, per poi propagarsi all'interno del nosocomio, in pronto soccorso e nella terapia intensiva. Altri reparti, nei piani superiori, non sarebbero stati gravemente danneggiati, ma il fumo ha invaso tutto l'ospedale. Intanto, la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Inoltre, è stato disposto il sequestro di una parte dell'ospedale: si tratta del piazzale adiacente alla struttura interessata alle fiamme. (segue) (Rer)